Пьяный водитель спровоцировал ДТП на трассе в Нижегородской области. Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области пьяный водитель спровоцировал серьезную аварию. ДТП произошло сегодня утром, 24 мая, на 63-м километре трассы Нижний Новгород-Саратов. Автомобиль ВАЗ выскочил на встречную полосу и протаранил Kia, сообщили в Госавтоинспекции.

За рулем отечественной машины находился 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Двигаясь из поселка Богоявление в сторону Арзамаса, он потерял контроль над управлением, выехал на встречку и врезался в Kia, которая направлялась из Арзамаса в Нижний Новгород.

После столкновения ВАЗ слетел в кювет, а иномарка опрокинулась. В аварии пострадали два человека: водитель «Киа» 1979 года рождения получил ссадину локтя, а его 44-летняя пассажирка отделалась шоком. Оба от госпитализации отказались. Обстоятельства ДТП уточняются