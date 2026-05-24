НовостиОбщество24 мая 2026 10:53

Проезд в автобусах Арзамаса подорожает до 35 рублей с 1 июня

Правительство Нижегородской области утвердило новые регулируемые тарифы
Анжелика ЮДИЧЕВА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Арзамасе изменится стоимость проезда в общественном транспорте. С 1 июня одна поездка в автобусе по городу будет стоить 35 рублей независимо от расстояния. Соответствующее постановление правительства Нижегородской области опубликовано на портале правовых актов.

Новый тариф распространяется на муниципальные маршруты регулярных перевозок в городском сообщении. Для пригородных маршрутов установлен тариф в 5,8 рубля за один пассажиро-километр. Провоз одного места багажа оплачивается по тому же тарифу, что и проезд пассажира.