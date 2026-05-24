Нижегородка открыла бизнес по пошиву кукол на средства соцконтракта. Фото из личного архива героя публикации

Жительница Семенова превратила домашнее хобби в собственный бизнес. Менее чем за год ручное шитье игрушек выросло в полноценное дело, а помог ей в этом социальный контракт. Женщина получила 350 тысяч рублей господдержки по национальному проекту «Семья», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Надежда Ежова занимается пошивом кукол уже больше десяти лет, но до прошлого года это оставалось лишь занятием для души. Выйти на полноценную работу не получалось: она одна воспитывает ребенка-инвалида, и подработка на дому стала единственным выходом. Идея превратить хобби в бизнес возникла, когда захотелось приобрести качественное оборудование и расширить производство. В апреле прошлого года женщина обратилась в управление соцзащиты с бизнес-планом, который одобрили.

На выделенные деньги начинающий предприниматель закупила швейное оборудование, ткани, фототехнику для съемки изделий, а также ноутбук и принтер для выхода на маркетплейсы. Теперь она совмещает заботу о сыне и ведение бизнеса, а заказы постепенно растут. Только накануне Нового года удалось выполнить около 150 заказов. В планах - осваивать новые рынки сбыта.

В региональном министерстве социального развития и семейной политики напомнили, что социальный контракт можно заключить по нескольким направлениям: на ведение предпринимательской деятельности, личного подсобного хозяйства, для трудоустройства или в сложной жизненной ситуации. С 2026 года появился отдельный вид контракта для демобилизованных ветеранов боевых действий, а для участников СВО с инвалидностью I или II группы предусмотрен особый порядок: поддержку может получить как сам военнослужащий, так и его безработная супруга.

В 2026 году в регионе планируют заключить более 4,6 тысячи социальных контрактов. С начала года их уже оформили порядка двух тысяч. Самым востребованным направлением остается индивидуальная предпринимательская деятельность. Подать заявление можно в управлении соцзащиты по месту жительства или через портал «Госуслуги». Приоритет при назначении поддержки отдают тем, у кого уже есть успешный опыт ведения своего дела, а также многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции.

Отметим, социальный контракт как механизм поддержки с 2025 года включен в национальный проект «Семья», который реализуется по поручению президента Владимира Путина. Проект направлен на всестороннее развитие семей, расширение мер поддержки и создание условий для активного долголетия старшего поколения.