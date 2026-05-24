Нижегородцам напомнили, что делать, если ребенок проглотил мелкий предмет

Нижегородские врачи рассказали, какие предметы они извлекли из детей за минувшую неделю. Среди находок оказались монеты, фрезы и другие мелкие вещи, которые малыши умудрились проглотить, передает представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов.

Эндоскопист Александр Дворянинов, комментируя эти случаи, предупредил родителей: летние каникулы еще не начались, а число таких происшествий уже заставляет задуматься. Главное правило для взрослых в таких случаях - не паниковать и не пытаться вызвать у ребенка рвоту или протолкнуть инородное тело едой и питьем. Вместо этого нужно срочно ехать к врачу.

ЛОР-хирург Григорий Белозеров добавил, что даже если ребенок вдохнул детальку от конструктора, важно сохранять спокойствие. По его словам, дети тонко чувствуют настроение родителей и в больницу нередко приезжают уже перепуганными. Поэтому первое, что могут сделать взрослые, - не накручивать ни себя, ни ребенка и оперативно обратиться за помощью.