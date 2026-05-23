НовостиЭкономика23 мая 2026 9:35

Продажу ряда марок армянского алкоголя остановили в Нижегородский области

В список попали вина и коньяки нескольких производителей из Армении
Евгения ФРОЛОВА
Продажу ряда марок армянского алкоголя остановили в Нижегородский области.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор временно приостановил продажу нескольких видов алкогольной продукции из Армении в Нижегородской области после проведенных проверок. Ведомство выявило напитки, которые не соответствуют обязательным требованиям качества и безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Под ограничения попала продукция сразу трех армянских производителей. В списке оказалось красное полусладкое вино «Гетап Вернашен» и белое сухое вино «Веди Алко» Харджи из линейки «Легенды Arni», произведенные ЗАО «Веди-Алко». Также претензии возникли к пятилетнему «Армянскому коньяку 5 звезд», выпущенному ООО «Абовянский Коньячный Завод».

Кроме того, нарушения нашли у семилетнего выдержанного коньяка «Шахназарян ХО», произведенного винно-коньячным домом «Шахназарян».

После выявления несоответствий торговым сетям и импортерам направили уведомления о необходимости приостановить продажу этой продукции и изъять ее из оборота. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле ведомства.