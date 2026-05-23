Новые правила сдачи экзаменов на права ввели в Нижегородской области. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Новые правила проведения экзаменов на водительские права начали действовать в Нижегородской области с 12 мая 2026 года. Об изменениях будущим автомобилистам напомнили в региональном управлении МВД.

Теперь практический экзамен должен пройти не позднее чем через 60 календарных дней после успешной сдачи теории. При этом сроки могут продлить, если кандидат в водители заранее подаст соответствующее заявление в подразделение Госавтоинспекции.

Еще одно важное изменение касается тех, кто долго не может сдать «город». Если практический экзамен не удалось пройти в течение шести месяцев после теории, будущему водителю придется снова сдавать теоретическую часть. Повторный экзамен назначат максимум через 30 дней после окончания этого срока.

Также ужесточились правила во время самой сдачи экзаменов. Теперь использование телефонов, наушников, фото- и видеотехники, электронных устройств или любых подсказок приведет к немедленному прекращению экзамена. Его результаты аннулируют, а пересдать можно будет только спустя год.