Грузчик пострадал при взрыве газового баллона в Нижнем Новгороде

Грузчик пострадал при взрыве газового баллона на производстве в Нижнем Новгороде

На одном из предприятий в Нижнем Новгороде взорвался газовый баллон, в результате чего серьезно пострадал работник. ЧП произошло 21 мая около полудня, сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

Взрыв прогремел на производстве ООО «Оксигазсервис». В этот момент там находился 37-летний грузчик, который получил термические ожоги лица, шеи и других частей тела. Медики квалифицировали травмы как тяжелые. Сейчас инспекторы начали расследование несчастного случая, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.