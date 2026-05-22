Нижегородца, скрывавшегося от правосудия, депортировали из ОАЭ

Предприниматель из Сарова, четыре года прятавшийся от российского следствия в Объединенных Арабских Эмиратах, наконец предстанет перед судом. Мужчину депортировали на родину, а уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, бизнесмен похитил порядка девяти миллионов рублей бюджетных средств, пока исполнял государственные и муниципальные контракты. Схемы он проворачивал разные. В одном случае подконтрольная ему организация закупила некачественное оборудование, не соответствующее проекту. В другом - просто не заплатила субподрядчику. А в третьем - в сотни раз завысила объемы материалов, якобы потраченных на дорожное строительство.

Противоправную деятельность выявили еще в 2022 году, но тогда фигурант успел скрыться. Его объявили в международный розыск по каналам Интерпола, и недавно задержали в ОАЭ. После депортации в Россию все возбужденные в отношении него дела объединили в одно производство. Предварительное следствие завершено, окончательное решение теперь за судом.