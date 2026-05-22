Троих участников жестокой драки у бара в Дзержинске отправили под домашний арест

Дзержинский городской суд избрал меру пресечения троим молодым людям, подозреваемым в участии в жестокой драке у караоке-клуба на проспекте Циолковского. Всех троих отправили под домашний арест до 18 июля, сообщили в Нижегородском областном суде.

Напомним, драка вспыхнула 17 мая. Компания подростков сошлась с двумя мужчинами в уличном конфликте, который попал на видео и быстро разлетелся по соцсетям. В результате потасовки мужчин госпитализировали с травмами. Позже выяснилось, что среди молодых нападавших был боец из частного клуба единоборств. Также на ситуацию отреагировал министр спорта региона Дмитрий Кабайло, назвав случившееся недопустимым.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудники полиции установили личности четверых участников конфликта и доставили их в отдел. В ходе расследования выяснилось, что трое из них применяли к потерпевшим физическую силу. Задержанным оказалось 18, 19 и 20 лет, ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Следователь ходатайствовал о заключении фигурантов в СИЗО, но суд счел такую меру излишней и ограничился домашним арестом. Молодым людям вменили хулиганство, совершенное группой лиц, то есть грубое нарушение общественного порядка с явным неуважением к окружающим. Максимальное наказание по вменяемой статье составляет до семи лет лишения свободы. Постановления суда пока не вступили в законную силу.