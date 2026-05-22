Юрий Шалабаев открыл спортивные площадки, созданные по проекту «Вам решать!». ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе своего инспекционного объезда открыл первые три объекта, созданные в этом году по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!». Речь идет о спортивных площадках в школах № 79 и №85 в Сормовском районе.

- Сегодня мы принимаем первые объекты по проекту «Вам решать!», которые созданы в школах №79 и 85 в Сормовском районе, - отметил глава города Юрий Шалабаев. - В 79-ой школе в прошлом году также по проекту «Вам решать! сделали многофункциональную спортивную площадку, где можно заниматься футболом, волейболом. Посмотрел сейчас, как она пережила зиму: хорошее резиновое покрытие и ограждение. А в этом году, поскольку был большой запрос от учеников и жителей близлежащих домов, сделали еще одну площадку, хоккейную, с бортами. Летом она также будет использоваться как многофункциональная.

- Весной я буду здесь кататься на роликах, а зимой на коньках вместе с друзьями, - поделилась планами ученица школы № 79 Вероника Солдатова.

А вот в школе № 85 открыли сразу две спортивные площадки – площадку для волейбола и многофункциональную площадку для разных видов спорта, в том числе футбола. Общая площадь спортивных объектов составила свыше 1300 квадратных метров. Здесь рабочие уложили полиуретановое покрытие, демонтировали старое спортивное оборудование. Уже известно, что на новых площадках будут проходить и уроки физкультуры, и занятия секций, и спортивные соревнования.

- По 85-ой школе контрактные сроки - 1 июля, а объект сдан уже в мае. Это пример для всех, однако нужно следить, чтобы все работы проводились без потери качества, отметил Юрий Шалабаев.

По словам мэра, проект «Вам решать!» является уникальной возможностью для нижегородцев напрямую влиять на развитие своего города и района.

- В этом году на территории городского округа будет реализовано 78 проектов по разным направлениям. Общая стоимость всех проектов составляет 341 млн рублей из бюджетов всех уровней. И любой проект, независимо от объема и масштаба, важен для конкретного человека, - подчеркнул Юрий Шалабаев.