План по яровому севу выполнили более чем наполовину в Нижегородской области

Нижегородские аграрии преодолели экватор посевной. План по яровому севу выполнен уже более чем на 50 процентов: засеяно 283 тысячи гектаров из запланированных 557,5 тысячи. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Большая часть засеянных площадей отдана под зерновые: ячмень, овес, горох и кукурузу заняли 213 тысяч гектаров. Еще 35 тысяч гектаров засеяли масличными культурами: соей, подсолнечником, рапсом, горчицей и льном. Почти 23,3 тысячи гектаров ушло под кормовые культуры.

Ход работ в Вадском округе проверил министр сельского хозяйства региона Николай Денисов. Он побывал в СПК «Дубенский» и оценил, как местные аграрии справляются с капризами природы. По его словам, весна выдалась тяжелой: возвратные заморозки, снег и холодная почва мешали выйти в поля. Но теперь темп набран, и в сутки техника проходит по 20-25 тысяч гектаров. Министр отметил, что прогнозы на урожай пока делать рано, однако хозяйства мобилизовали все ресурсы и продолжают сев, а агрономы на ходу корректируют схемы подкормок минеральными удобрениями.

- Мы уже закончили сеять зерновые. С опозданием приступили к севу кукурузы, завершим до конца месяца. Пересеяли погибшие озимые ячменем. В настоящее время вносим микро- и макроэлементы для того, чтобы подкормить вегетирующие растения. Сеяли 450 гектаров рапса, идет очень хорошее ветвление, - рассказал директор предприятия Николай Рыбин.

Параллельно с севом яровых аграрии занимаются и озимыми. Чтобы помочь культурам сформировать хороший урожай, поля подкармливают азотными удобрениями и проводят боронование. На сегодняшний день подкормку получили более 193 тысяч гектаров, а боронование прошло на 118 тысячах гектаров.