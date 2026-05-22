Каждый десятый болельщик финала Кубка Гагарина оказался нижегородцем

Вечером 21 мая «Татнефть Арена» в Казани приняла любителей хоккея из более чем 40 регионов России. Помимо татарстанцев и ярославцев, наиболее заметны на трибунах были москвичи и нижегородцы, сообщают аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Завершающаяся серия игр хоккейного противостояния закончилась победой ярославского «Локомотива». На ледовой арене оба клуба поддерживали не только болельщики из родных регионов. Среди гостей на трибунах больше всего было москвичей. На втором месте – любители хоккея из Нижнего Новгорода.

При этом на решающем матче в Казани больше трафика в сети использовали хабаровчане, москвичи и воронежцы. Нижегородцы также оказались в топе самых качающих болельщиков. Если обычно зрители игр на «Татнефть Арене» прокачивают порядка 13–15 Мбайт (объем 4–5 фото в хорошем разрешении), то рекордсмены запускали прямые трансляции и выкладывали «тяжелое» видео в объеме 182 Мбайт.

Как правило, ролики и снимки с шайбами в воротах летели друзьям и родственникам в VK, суммарно в соцсеть ушло около 20% мобильных данных с «Татнефть Арены». Также присутствующие на матче регулярно открывали сервисы Яндекса и мессенджер MАХ.

Во время всей серии плей-офф болельщики следили за играми не только на ледовых аренах, но и онлайн. Особенно интересны новости хоккея были жителям Москвы и Московской области: в последние три месяца на них пришлось 21% трафика сайта КХЛ. Также в тройке — «хоккейные» республики Башкортостан и Татарстан с долями 8% и 7% соответственно. Нижегородская область оказалась на 8 месте в этом рейтинге. Мужчины составили 82% аудитории платформы. Наиболее активная возрастная группа болельщиков — 35–44 лет: их почти 38% среди пользователей. Далее следуют фанаты 45–54 и 25–34 лет с показателями 27% и 16,5%.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»