Глава нижегородского минобра выразил соболезнования после атаки на колледж в ЛНР

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков отреагировал на трагедию в Старобельске Луганской Народной Республики. Ночью 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие местного профессионального колледжа. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

Предварительно, четверо человек погибли. Ранения разной степени тяжести получили еще 35 подростков, им оказывается медицинская помощь. Как писал сайт KP.RU, спасатели продолжают разбор завалов, на месте работают медики и психологи.

«Мои глубочайшие соболезнования в связи с ужасной трагедией в Луганской Народной Республике. Удар по образовательной организации, месту, где учатся и живут дети – это военное преступление и метод, используемый террористами. Сил коллективу Старобельского профессионального колледжа и скорейшей поправки пострадавшим студентам!», - написал министр.