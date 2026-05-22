Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2026 12:59

Глава нижегородского минобра выразил соболезнования после атаки на колледж в ЛНР

Ночью беспилотники ударили по общежитию, где спали подростки
Анжелика ЮДИЧЕВА
Глава нижегородского минобра выразил соболезнования после атаки на колледж в ЛНР

Глава нижегородского минобра выразил соболезнования после атаки на колледж в ЛНР

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков отреагировал на трагедию в Старобельске Луганской Народной Республики. Ночью 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие местного профессионального колледжа. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

Предварительно, четверо человек погибли. Ранения разной степени тяжести получили еще 35 подростков, им оказывается медицинская помощь. Как писал сайт KP.RU, спасатели продолжают разбор завалов, на месте работают медики и психологи.

«Мои глубочайшие соболезнования в связи с ужасной трагедией в Луганской Народной Республике. Удар по образовательной организации, месту, где учатся и живут дети – это военное преступление и метод, используемый террористами. Сил коллективу Старобельского профессионального колледжа и скорейшей поправки пострадавшим студентам!», - написал министр.