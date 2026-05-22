Библиотека из поселка Виля победила во всероссийском конкурсе

Библиотека рабочего поселка Виля в Выксе стала победителем первого Всероссийского конкурса «Библиотечная Система». Учреждение признано лучшим в номинации «Библиотека инноваций». Проект «Традиции в дом — долголетие в нём» получит грант на реализацию инициатив, направленных на повышение качества жизни пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Этот конкурс стартовал в марте. Его главная цель — сделать библиотеки в малых городах и сёлах настоящими точками притяжения: местами, где можно учиться, общаться, проводить досуг и развиваться. Кроме того, организаторы ставят задачу поднять престиж библиотечной профессии и помочь учреждениям с цифровым переоснащением.

Идею поддержали в 78 субъектах России. Всего на конкурс прислали более тысячи заявок. Нижегородская область оказалась в числе самых активных — от нашего региона поступило 34 проекта. Это говорит о том, как сильно местные специалисты заинтересованы в развитии библиотечного дела. Оценивали работы независимые эксперты: пригласили специалистов из крупнейших российских библиотек, а также представителей некоммерческого сектора, общественных объединений и образовательных учреждений. Призовой фонд конкурса составил 7,9 миллиона рублей.

Гранты и награды получили четыре библиотеки в номинации «Библиотека инноваций», три библиотеки в номинации «Строки детства» и пятнадцать библиотекарей в номинации «Личный вклад».

На средства гранта в рабочем поселке Виля реализуют проект «Традиции в дом — долголетие в нём». Он направлен на повышение качества жизни пожилых людей через вовлечение в познавательно-досуговую деятельность и организацию фольклорного праздника.

Организаторы конкурса подчеркнули, что одна из ключевых задач — помочь региональным библиотекам стать современными просветительскими центрами с помощью цифровых решений и современного оборудования.

- Благодаря гранту библиотека в рабочем поселке Виля сможет внедрить цифровые форматы работы с аудиторией и организовывать мероприятия для пожилых жителей, — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.