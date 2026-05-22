НовостиОбщество22 мая 2026 11:55

Нижегородская судоходная компания выплатила работникам более 5 млн рублей долга

Задолженность по зарплате погасили после вмешательства прокуратуры
Анжелика ЮДИЧЕВА
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Судоходная компания «Фарватер» в Нижнем Новгороде выплатила своим работникам долги по зарплате на сумму более пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

обиться выплат удалось после того, как надзорное ведомство провело проверку исполнения трудового законодательства и выявило серьезные нарушения. Оказалось, что в организации систематически задерживали зарплату и другие положенные начисления перед 99 сотрудниками. Транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия, а в отношении компании возбудили административное дело по статье о невыплате заработной платы в срок. После этого задолженность перед людьми наконец погасили.