Нижегородская судоходная компания выплатила работникам более 5 млн рублей долга

Судоходная компания «Фарватер» в Нижнем Новгороде выплатила своим работникам долги по зарплате на сумму более пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

обиться выплат удалось после того, как надзорное ведомство провело проверку исполнения трудового законодательства и выявило серьезные нарушения. Оказалось, что в организации систематически задерживали зарплату и другие положенные начисления перед 99 сотрудниками. Транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия, а в отношении компании возбудили административное дело по статье о невыплате заработной платы в срок. После этого задолженность перед людьми наконец погасили.