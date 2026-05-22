НовостиОбщество22 мая 2026 10:44

Погибших на СВО нижегородцев посмертно наградили Орденами Мужества

Награды вручили семьям бойцов
Валерия МУРОМЦЕВА
Погибших на СВО нижегородцев посмертно наградили Орденами Мужества.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В администрации Ленинского района Нижнего Новгорода прошла торжественная церемония передачи государственных наград семьям военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Высокой чести были удостоены родные ефрейтора Григория Переверзева и сержанта Алексея Малова.

Как сообщили в районной администрации, обоим защитникам посмертно присвоен Орден Мужества — знак отличия, которым отмечают проявленные в бою доблесть и отвагу.

Глава администрации Ленинского района Сергей Лукоянов, вручая награды близким погибших, подчеркнул, что их подвиг навсегда останется в памяти земляков.

- Григорий Вадимович и Алексей Александрович — настоящие воины, которые отдали свои жизни ради нашей безопасности. За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга они отмечены Орденом Мужества. Мы всегда будем помнить их подвиг и рассказывать о нем подрастающему поколению. Они — настоящие патриоты и всегда будут примером мужества и отваги, — приводятся в сообщении слова Сергея Лукоянова.

Родственникам погибших бойцов также выразили слова поддержки и соболезнования сотрудники районной администрации.