На 4,7% вырос оборот розничной торговли в Нижегородской области

Оборот розничной торговли в Нижегородской области за 2025 год вырос на 4,7% и достиг 1424,2 миллиарда рублей. При этом большая часть покупок пришлась не на продукты, а на непродовольственные товары. Такие данные приводит Нижегородстат.

В непродовольственных товарах лидерами роста стали компьютеры, чьи продажи подскочили на 17,4%. Также нижегородцы активнее покупали лекарства и легковые автомобили. Прибавили в спросе ювелирные изделия и велосипеды. А вот по некоторым категориям продажи заметно просели. Так, часы покупали вдвое реже, чем годом ранее. Фотоаппаратура потеряла почти 30%, мобильные телефоны - около 20. Также почти на 14% сократились продажи бытовых электротоваров.

Среди продуктов питания активнее всего раскупали свежие овощи - рост на 13,2%. Заметно прибавили яйца, безалкогольные напитки, хлеб и сахар. В то же время нижегородцы стали реже брать масла и жиры, рыбу и морепродукты, свежие фрукты и картофель.

Что касается того, кто именно продает товары нижегородцам, то почти треть всего розничного оборота обеспечили торговые сети. Причем три четверти их выручки пришлось на продукты питания, и эта доля за год даже подросла: с 71,2 до 74,2%. Основную же часть рынка сформировали крупные и средние организации, а индивидуальные предприниматели вне рынков заняли пятую часть оборота. Малые предприятия обеспечили 14,2%, рынки -3,1%, а доля самозанятых составила всего 0,3%.