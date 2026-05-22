Нижегородская телебашня включит подсветку в честь полумарафона «Беги, герой!»

Нижегородская телебашня засияет в цветах благотворительного полумарафона «Беги, герой!». Тематическую подсветку включат 22 мая, накануне стартов, сообщили в филиале РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

В течение часа, с девяти до десяти вечера, на башне будет работать динамический паттерн в салатовом и темно-синем цветах. По медиафасаду пустят бегущую строку с логотипом полумарафона и фразой «Герои меняют этот город».

Напомним, двенадцатый благотворительный полумарафон «Беги, герой!» пройдет в Нижнем Новгороде 23 и 24 мая. Участникам предложат дистанции на 21,1 км, 42,2 км, 10 км, 5 км и детские старты. Ранее мы подробно рассказывали, какие улицы перекроют в центре города и как изменится движение общественного транспорта: с полным списком ограничений можно ознакомиться в нашем предыдущем материале.