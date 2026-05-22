Нижегородцы подсчитали траты на организацию выпускных для 9 и 11 классов

Родители выпускников из Нижнего Новгорода подсчитали, во сколько им обойдется организация праздника для детей. Средний сбор на выпускной вечер для девятиклассника в 2026 году составил 13 тысяч рублей, а для одиннадцатиклассника - уже 20 тысяч. Такие данные приводят аналитики SuperJob по итогам опроса.

Для сравнения: в Москве суммы оказались выше и достигли 17 и 25 тысяч рублей соответственно, в Санкт-Петербурге 15 и 23 тысячи. При этом 13% родителей девятиклассников сообщили, что их дети вовсе не будут проводить выпускной. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше, всего 9%.

Отдельная строка расходов - это праздничный наряд. Для девятиклассника одежда и обувь обходятся в среднем в 18 500 рублей, для его ровесницы - в 17 000. К 11 классу картина меняется: теперь уже наряды девушек оказываются дороже костюмов юношей. На парней тратят в среднем 21 500 рублей, на девушек уже 23 000.

При этом 17% родителей мальчиков-девятиклассников вообще не покупают специальную праздничную одежду, среди родителей девочек таких 15%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 15% среди родителей юношей и 10% среди родителей девушек.