Цветовую гамму такси предложили расширить в Нижегородской области Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области предложили расширить цветовую гамму легковых такси. Инициатива обсуждалась 21 мая на заседании профильного комитета Заксобрания при подготовке законопроекта ко второму чтению, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, изначально проект закона о цвете такси, разработанный региональным Минтрансом, предполагал только оранжевый цвет кузова. 30 апреля депутаты приняли его в первом чтении, но условились доработать с участием предпринимательского сообщества.

Теперь, с учетом мнения бизнеса, появилась поправка: цветовая гамма кузова легкового такси должна соответствовать оранжевому или белому цвету. Это даст таксопаркам и индивидуальным предпринимателям выбор и снизит затраты на перекраску, особенно если машина уже белая.

Отмечается, что такси, уже получившие разрешения на перевозку, продолжат работать в прежнем цвете до окончания пятилетнего срока действия этих документов. Закон должен вступить в силу 1 сентября.