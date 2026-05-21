Нижегородскую медсестру осудили за гибель ребенка в детском лагере.

Арзамасский городской суд вынес приговор старшей медсестре детского лагеря «Золотой колос», чье бездействие привело к массовому заражению и гибели 13-летнего подростка. Женщину признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. О решении сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Напомним, трагедия произошла летом 2023 года. У мальчика внезапно поднялась температура, началась рвота, через несколько дней он умер. Параллельно еще четверо детей и один сотрудник заболели. Расследование Роспотребнадзора показало, что причиной вспышки стала стрептококковая инфекция, которая способна вызывать тяжелейшие поражения: от кожных инфекций до сепсиса и токсического шока.

Суд установил, что старшая медсестра, ответственная за соблюдение санитарных норм, вовремя не сообщила руководству о нарушениях и не приняла необходимых мер. В итоге ей назначили два с половиной года ограничения свободы. Свою вину она не признала, приговор пока не вступил в законную силу.