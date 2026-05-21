Жалобы на продажу вейпов начали проверять через чат-бот в Нижегородской области.

В Нижегородской области больше месяца работает чат-бот «АНТИВЕЙП», куда жители сообщают о точках продажи парилок рядом со школами и детсадами. По каждому обращению проводятся проверки, сообщил заместитель губернатора Андрей Чечерин.

За это время нижегородцы оставили десятки сигналов, и накануне по жалобам родителей прошли первые рейды в Канавинском районе. Специалисты Роспотребнадзора подтвердили нарушения по обоим адресам: одна точка работала менее чем в ста метрах от детского сада №23 «Рябинка», вторая - возле областной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. В ходе проверок провели контрольную закупку, составили акты, а предпринимателям выдадут предписания об устранении нарушений.

Министр образования Михаил Пучков напомнил, что по федеральному закону продажа никотинсодержащей продукции запрещена на расстоянии ближе ста метров от школ, детсадов, вузов и любых образовательных организаций. Такие торговые точки должны быть закрыты в первую очередь. Председатель комитета Заксобрания по социальным вопросам Наталья Смотракова назвала чат-бот «цифровой маршрутизацией», которая позволяет координировать действия всех служб.

Напомним, последние несколько месяцев в Нижегородской области ведется настоящая война против вейпов. Власти намерены полностью запретить их реализацию в регионе. Стартом к активной работе по запрету стала встреча губернатора Глеба Никитина с Владимиром Путиным, которая прошла в августе 2025 года в Сарове. Глава региона говорил о том, что подобные устройства стали нормой в школах, поскольку лишены резкого запаха табака.