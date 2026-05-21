НовостиОбщество21 мая 2026 14:23

Волонтеры высаживают цветы у домов ветеранов в Нижегородской области

Акция «Палисадник Победы» охватила 45 адресов, первым ее участником стал 100-летний авиамеханик
Анжелика ЮДИЧЕВА
Волонтеры высаживают цветы у домов ветеранов в Нижегородской области. Фото: НРО ВОД «Волонтёры Победы»

В Нижегородской области стартовала ежегодная акция «Палисадник Победы». Добровольцы приводят в порядок клумбы и высаживают яркие цветы у домов участников Великой Отечественной войны, чтобы порадовать их перед летним сезоном. Всего поступило 45 заявок от ветеранов и их семей, сообщают организаторы ВОД «Волонтёры Победы».

Одним из первых, к кому наведались волонтеры, стал 100-летний Степан Васильевич Корнилин - уроженец Бутурлинского района. С 1942 года он служил в авиабригаде Московского военного округа. За свои заслуги его наградили медалями «За Победу над Германией» и «За боевые заслуги», а после войны работал механиком на авиастроительном заводе «Сокол». Теперь у его дома в Сормовском районе красуются желтые бархатцы и белые петунии.

- Спасибо ребятам за тепло и заботу! Радуют нас и в праздники, и в будни. И такое внимание — лучшее свидетельство, что наше поколение не зря прожило жизнь, — поблагодарил ребят Степан Васильевич.

Руководитель движения Мария Самоделкина назвала акцию живым поклоном поколению победителей, где каждый цветок - это символ памяти о подвиге и благодарности за мирное будущее. До конца мая добровольцы планируют привести в порядок клумбы, разбить новые цветники и помочь ветеранам подготовить придомовые участки к лету.