В Нижегородской области расширят инфраструктуру дата-центров.

Правительство Нижегородской области и российский сервис-провайдер «РТК-ЦОД» договорились о совместном развитии цифровой инфраструктуры региона. Соответствующее соглашение было подписано на полях конференции «ЦИПР-2026» между губернатором Глебом Никитиным и генеральным директором компании Давидом Мартиросовым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сотрудничество направлено на решение сразу нескольких стратегических задач: от привлечения ИТ-специалистов из других регионов до подготовки кадров в местных учебных заведениях. Особое внимание стороны намерены уделить развитию инфраструктуры для обучения и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также открытию опорного технологического офиса на территории области.

Как отметил заместитель губернатора Егор Поляков, регион активно реализует масштабные проекты в ИТ-сфере, однако существующих вычислительных мощностей уже не хватает.

- Совместно с инвестором планируем разработать новый механизм поощрения вложений в строительство центров обработки данных в нашем регионе, — заявил Поляков.

Одной из ключевых тем соглашения стало усиление кадрового капитала. Партнерство предполагает не только привлечение новых специалистов ИКТ-отрасли извне, но и организацию их подготовки на базе ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» и других профильных учреждений региона.

Кроме того, соглашение предполагает физическое расширение центра обработки данных.