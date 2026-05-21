Участок улицы Маслякова в Нижнем Новгороде перекроют с 24 мая до конца лета

Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде перекроют с 24 мая до конца лета

В Нижнем Новгороде на все лето закроют для проезда участок улицы Маслякова. С семи утра 24 мая движение полностью перекроют на отрезке от Ильинской до площади Горького, сообщили в АО «Объединенный коммунальный оператор».

Причиной масштабных ограничений стала замена 470 метров трубопроводов теплоснабжения под дорогой. После того как коммунальщики завершат свою часть, дорожники приступят к плановому обновлению полотна по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Полностью открыть улицу планируют к 30 августа.

Для автомобилистов уже разработали временную схему объезда: попасть в нужную часть города можно через улицы Ильинскую, Горького и площадь Горького. Изменения коснутся и общественного транспорта: автобусы девяти маршрутов (№ 5, 18, 22, 26, 41, 43, 78, 94, 130) в сторону площади Горького пустят в объезд по Ильинской и Горького. Водителей просят заранее смотреть схемы движения и не игнорировать временные знаки.