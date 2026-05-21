ЦИПР–2026: ННГУ и «Ростелеком» объединяют усилия

«Ростелеком» и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) заключили соглашение о сотрудничестве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Документ подписали вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров и ректор вуза Олег Трофимов. Соглашение закрепляет долгосрочное стратегическое партнерство в области информационных технологий, научных исследований и подготовки кадров в ИТ-сфере.

Стороны намерены оказывать друг другу содействие в области информационных технологий и поддерживать научно-исследовательские работы студентов и молодых ученых. Партнеры договорились обмениваться экспертизой и совместно разрабатывать решения в сферах ИТ и искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется вовлечению молодых исследователей в реальные прикладные проекты, востребованные на рынке ИТ-услуг и в государственном секторе.

Вице-президент, директор Нижегородского филиала «Ростелекома» Евгений Петров заявил, что сотрудничество с одним из ведущих университетов страны позволит компании не только укрепить научную составляющую собственных проектов, но и сформировать систему подготовки специалистов нового поколения.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Для “Ростелекома” принципиально важно работать в тесной связке с вузами. Бизнесу и университетам необходимо создавать единое пространство компетенций, исследований и практики. Такое сотрудничество будет способствовать развитию отечественных технологий и подготовке профильных ИТ-специалистов. ННГУ обладает серьезной научной школой и высоким кадровым потенциалом. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты как можно раньше включались в реальные технологические процессы, участвовали в разработке цифровых решений».

Олег Трофимов, ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского:

«Партнерство ведущего вуза страны и крупнейшего российского отраслевого интегратора открывает новые возможности как для университета, так и для молодых специалистов, которые занимаются решением прикладных задач. Мы уже начали совместную работу с сотрудниками проектного офиса “Ростелекома” и нашими молодыми учеными студенческого конструкторское бюро "Умный город". Объединение компетенций университета и провайдера позволит ускорить разработку инновационных продуктов и сформировать новые точки роста для ИТ-отрасли региона и страны в целом».

