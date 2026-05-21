Волжское пароходство открыло молодежную навигацию

Более 100 будущих моряков и речников встретились около центрального офиса судоходной компании на уникальном для всей отрасли событии.

Второй год подряд старт плавательной практики проходит на федеральном уровне. Кроме учебных заведений Нижнего Новгорода и Нижегородской области участие в мероприятии принимают курсанты и студенты из вузов-партнеров из других городов России.

«Волжскому пароходству в этом году исполнится 183 года. Времена идут, но одно остается неизменным – главной нашей ценностью были и будут люди. Ответственные, сильные духом, преданные своему делу... И сегодня вы становитесь частью этой большой семьи, где ценят труд, взаимовыручку и дисциплину. Желаю вам уверенности в своих силах, крепкого характера и надежных товарищей рядом. Семь футов под килем!» – поздравил всех участников мероприятия генеральный директор Волжского пароходства Дмитрий Притула.

В 2026 году на борт сухогрузов компании поднимутся около 600 курсантов, это примерно 80% от всех вакансий рядового состава. По итогам 2025 года первые шаги в профессии в составе опытных экипажей сделали 495 ребят, более 230 человек выбрали Волжское пароходство для старта карьеры в командной должности после окончания учебы и прохождения практики. Это один из лучших результатов в судоходной отрасли.

«Мы сотрудничаем с 32 образовательными учреждениями от Благовещенска до Калининграда, и для каждого курсанта создаем комфортные условия для развития и делаем все возможное, чтобы путь к профессии был по-настоящему насыщенным и интересным. Надеемся, что в будущем и вы станете частью нашей большой и дружной команды людей, влюбленных в свое дело. Добро пожаловать на борт!», – обратилась к курсантам директор по работе с персоналом Анастасия Царская.

В праздничном мероприятии приняли участие 7 профильных учебных заведений:

- Морская техническая академия им. адм. Д.Н. Сенявина (Санкт-Петербург);

- Волгоградский техникум водного транспорта им. адм. Н.Д. Сергеева (Волгоград);

- Нижегородское ордена «Знак почета» речное училище им. И. П. Кулибина;

- Нижегородское детское речное пароходство;

- Городецкий Губернский колледж;

- Борский Губернский колледж;

- Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий.

Волжское организует спецпроекты, благодаря которым молодежь может стать частью профессионального сообщества. Так три студентки Городецкого Губернского колледжа участвовали в конкурсе судовых поваров компании, курсанты нижегородских образовательных учреждений открывали навигацию на Верхней Волге, практиканты боролись за звание лучших в онлайн-марафоне «Будни на судне» и снимали видеоблоги для проекта «Алло, мам!».

За последние три года компания открыла шесть брендированных аудиторий, в которых уже сейчас учатся курсанты: в Академии водного транспорта РУТ (МИИТ) в Москве, Волгоградском техникуме водного транспорта, Нижегородском детском речном пароходстве, Государственном университете морского и речного флота им. С.О. Макарова в Санкт-Петербурге, Волжском государственном университете водного транспорта и Нижегородском ордена «Знак Почета» речном училище им. И.П. Кулибина.

