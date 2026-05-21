Нижегородская область расширит сотрудничество со странами Латинской Америки

Нижегородская область расширит экономическое сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Соответствующее соглашение подписали на площадке конференции ЦИПР Центр поддержки экспорта региона и Ассоциация «Национальный Комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки».

Подписи под документом поставили директор АНО «КРПП НО» Иван Разуваев и генеральный директор НК СЭСЛА Татьяна Машкова. На церемонии присутствовали заместитель председателя областного правительства Дмитрий Старостин и министр промышленности Максим Черкасов.

Дмитрий Старостин назвал соглашение логичным продолжением системной работы региона по развитию связей с Латинской Америкой. По его словам, только на этой неделе область приняла делегацию из Бразилии, а на ЦИПРе прошли обсуждения, посвященные новой финансовой инфраструктуре стран БРИКС. Для нижегородских экспортеров эта тема особенно актуальна, поскольку развитие международных расчетов упрощает внешнеэкономическую деятельность.

Министр промышленности Максим Черкасов привел конкретные цифры: по итогам 2025 года несырьевой неэнергетический экспорт в страны Латинской Америки вырос более чем на 36 процентов. Сейчас нижегородские компании поставляют туда химическую продукцию, мебель, транспортные средства и электрическое оборудование. Подписанное соглашение, по его мнению, позволит укрепить деловые связи и создать дополнительные возможности для продвижения местных производителей.

В рамках договоренностей стороны планируют проводить совместные консультации, обмениваться контактами российских и латиноамериканских компаний, а также помогать устанавливать прямые связи между бизнесом, научным сообществом и образовательными организациями двух регионов. Генеральный директор НК СЭСЛА Татьяна Машкова подчеркнула, что Нижегородская область обладает мощным промышленным и кадровым потенциалом, который будет востребован в странах Латинской Америки.