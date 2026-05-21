На 17,3% вырастут накопительные пенсии нижегородцев с 1 августа

С 1 августа нижегородцам повысят накопительные пенсии. Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет на 17,3 процента. Как сообщили в ведомстве, нововведение затронет около 136 тысяч человек по всей стране.

Еще заметнее прибавка окажется у участников программы софинансирования, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто копил самостоятельно. Здесь рост составит 19,3 процента и охватит примерно 37,3 тысячи получателей. Общий объем средств, выделенных на все эти цели, достигнет 8,5 миллиарда рублей.

Коэффициент рассчитали по итогам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Доходность более чем в три раза превысила инфляцию, которая остановилась на отметке 5,6 процента.

Отметим, что сейчас средний размер накопительной пенсии составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты около трех тысяч. Перерасчет выполняют ежегодно 1 августа при условии положительного инвестиционного дохода за предыдущий период. Вложением средств занимаются государственная управляющая компания ВЭБ.РФ и девять частых управляющих компаний, располагающих в сумме 13 инвестиционными портфелями на выбор.