Работу кондиционеров проверили в общественном транспорте Нижегородской области

В разгар жары в Нижнем Новгороде проверили, как охлаждается общественный транспорт. Специалисты отдела контроля пассажирских перевозок оценили работу кондиционеров в 57 автобусах, трамваях и электробусах, сообщили в Центре развития транспортных систем.

По итогам проверки выяснилось, что кондиционеры исправны в 37 машинах. В остальных 20 автобусах пассажирам повезло меньше: системы охлаждения там либо не предусмотрены конструкцией, либо вышли из строя, поэтому салоны проветривают по старинке, открывая окна. Перевозчикам уже направили требования оперативно устранить неполадки, а водителям отдельно объяснили, что температура в салоне должна оставаться комфортной. Мониторинг работы кондиционеров продолжат.