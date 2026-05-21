Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 12:09

Работу кондиционеров проверили в общественном транспорте Нижегородской области

Из 57 проверенных машин системы охлаждения исправно работают в 37
Анжелика ЮДИЧЕВА
Работу кондиционеров проверили в общественном транспорте Нижегородской области

Работу кондиционеров проверили в общественном транспорте Нижегородской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В разгар жары в Нижнем Новгороде проверили, как охлаждается общественный транспорт. Специалисты отдела контроля пассажирских перевозок оценили работу кондиционеров в 57 автобусах, трамваях и электробусах, сообщили в Центре развития транспортных систем.

По итогам проверки выяснилось, что кондиционеры исправны в 37 машинах. В остальных 20 автобусах пассажирам повезло меньше: системы охлаждения там либо не предусмотрены конструкцией, либо вышли из строя, поэтому салоны проветривают по старинке, открывая окна. Перевозчикам уже направили требования оперативно устранить неполадки, а водителям отдельно объяснили, что температура в салоне должна оставаться комфортной. Мониторинг работы кондиционеров продолжат.