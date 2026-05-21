Завод промышленной робототехники открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде запустили новое производство промышленной робототехники. Завод ООО «ВР Роботикс» открылся при государственной поддержке, а общий объем вложений в площадку превысил 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Это новая производственная площадка компании «Велам-Рус», которая специализируется на выпуске роботизированных комплексов. Здесь создано десять рабочих мест, а проектная мощность составит до 200 роботизированных сварочных ячеек в год. Такое оборудование востребовано в автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и других отраслях. Также здесь наладят выпуск решений на базе промышленных и коллаборативных роботов.

Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что роботизация сегодня - это необходимое условие повышения производительности и конкурентоспособности. По его словам, Нижегородская область уже превышает среднероссийские показатели по уровню роботизации, а новый цех позволяет сделать еще шаг в этом направлении. На площадке оборудован не только производственный участок, но и шоурум промышленной робототехники, где предприятия смогут увидеть современные решения в действии.

для реализации проекта компания привлекла льготное финансирование по программе Минэкономразвития: 50 миллионов рублей под 7,25% годовых. Кроме того, еще в 2021 году предприятие получило грант в 25 миллионов рублей на разработку сварочных ячеек, которые теперь и будут выпускать на новой площадке

Учредитель «ВР Роботикс» Алексей Смирнов подчеркнул, что переезд компании в новые цеха позволит кратно увеличить скорость сборки и объемы производства. Новая площадка станет не только производственным пространством, но и центром подготовки специалистов. Здесь откроют учебные классы для обучения работе с промышленными, коллаборативными и логистическими роботами. На открытии гостям показали роботов-рисовальщиков, роботов-барменов и автоматизированные тележки-развозчики. В завершение мероприятия предприятиям вручили премию «Нижегородский РобоПром» за промышленную интеграцию роботов, инновационные проекты и успешные практики автоматизации.

Повышение производительности и конкурентоспособности предприятий сегодня напрямую связано с роботизацией. Это направление является частью национального проекта «Средства производства и автоматизации», который ставит перед страной задачу войти в число мировых лидеров по уровню роботизации промышленности. Нацпроект реализуется с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году он должен обеспечить технологическую независимость России в производстве высокотехнологичных станков на 95%, вывести страну в топ-25 государств по плотности роботизации и подготовить квалифицированные кадры для работы в новых условиях. В Нижегородской области за реализацию нацпроекта отвечает региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства.