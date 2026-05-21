614 водителей электросамокатов нарушили ПДД в Нижнем Новгороде с начала года

С начала 2026 года нижегородские инспекторы ГИБДД поймали на нарушениях 614 водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Это в три с лишним раза больше, чем за тот же период прошлого года - тогда протоколов было всего 189.

Как сообщили в городском отделе Госавтоинспекции, на всех нарушителей составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения.

При этом, несмотря на резкий рост числа протоколов, количество аварий с участием СИМ пошло вниз. За текущий год зарегистрировано 38 ДТП против 47 в прошлом - снижение на 21%. Однако без пострадавших не обошлось: травмы в этих происшествиях получили 38 человек, в том числе пятеро детей.