Пьяный водитель устроил ДТП в Нижегородской области: пятеро детей получили травмы

В Лукояновском районе Нижегородской области произошло серьёзное ДТП, в котором травмы получили пятеро детей. Подробности происшествия сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 20 мая на первом километре автодороги, ведущей к селу Крюковка от трассы Лукоянов — Перемчалки. 46-летний водитель автомобиля Chery Tiga сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и ехал на большой скорости. При повороте налево мужчина не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет, а затем опрокинулся в водоем.

В салоне в этот момент находились пятеро детей в возрасте от шести до 12 лет. Все они получили телесные повреждения и были доставлены в Починковскую центральную районную больницу. По данным медиков, у восьмилетней девочки диагностирован перелом левой голени, остальные дети отделались ушибами и ссадинами.

В отношении водителя, находившегося в нетрезвом состоянии, проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.