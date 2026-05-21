Финансовую инфраструктуру стран БРИКС обсудили в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба ЦИПР

Нижний Новгород на время конференции ЦИПР-2026 (12+) превратился в переговорную площадку для стран БРИКС. Здесь обсудили, как будет выглядеть финансовая инфраструктура будущего и что поможет сохранить ее устойчивость. Панельная дискуссия прошла при поддержке регионального правительства, сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Организаторами дискуссии выступили АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и международная платформа Фонда Росконгресс Roscongress International. К разговору подключились представители органов власти, банков, финтех-компаний и инвестиционных платформ из России, Бразилии и Индии.

Главной темой их разговора стало создание новых механизмов международных расчетов с использованием цифровых финансовых инструментов. Речь шла о технологиях, которые в перспективе смогут заменить традиционную платежную инфраструктурк и обеспечить более устойчивые, безопасные и независимые механизмы трансграничного взаимодействия.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин заметил, что разговор вышел далеко за рамки одних лишь платежных инструментов. Участники обсуждали, как странам БРИКС сообща выстроить новую архитектуру финансовой, технологической и цифровой безопасности. Для нижегородских экспортеров эта тема, по его словам, крайне важна: развитие новых финансовых инструментов и механизмов расчетов способно упростить внешнеэкономическую деятельность и расширить взаимодействие с зарубежными партнерами. Регион, добавил он, готов включаться в международную кооперацию и участвовать в формировании инициатив в сфере цифровых финансовых технологий.

Представители Бразилии и Индии поделились собственными технологическими решениями. Основатель EBX.TECH и сопредседатель Комитета БРИКС iDEA Артур Дейвисон заявил, что цифровые активы и децентрализованные решения постепенно становятся частью новой финансовой инфраструктуры, и ключевое значение здесь приобретают устойчивость, безопасность и технологический суверенитет.

По итогам дискуссии эксперты сошлись во мнении, что наиболее перспективными становятся модели, которые изначально создаются как международные и совместимые с различными инфраструктурами. Пилотные проекты в сфере цифровых финансовых активов, стейблкоинов и цифровых депозитариев в странах БРИКС уже переходят от экспериментов к практическому внедрению. Участники выразили готовность к дальнейшему диалогу и совместной работе над трансграничными расчетами и платежными сервисами.