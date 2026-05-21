Нижегородская область и Зимбабве расширят свое сотрудничество

Нижегородская область и Зимбабве расширят свое партнерство. Фото: Максим Герасимов

Нижегородская область намерена расширять торгово-экономическое и образовательное сотрудничество с Республикой Зимбабве. Переговоры прошли в Нижегородском кремле, где губернатор Глеб Никитин встретился с первым вице-президентом африканской страны Константино Гувеей Домиником Ньикадзино Чивенга. Делегация из 55 человек прибыла в регион для участия в конференции ЦИПР (12+), сообщили в пресс-службе областного правительства.

Глеб Никитин отметил, что товарооборот между регионом и Зимбабве пока невелик, но за последние пять лет он вырос более чем в два раза. По словам губернатора, у сторон есть значительные перспективы для многократного увеличения товарообмена. Регион готов предложить партнерам свои наработки в промышленности, образовании и информационных технологиях.

- Мы очень благодарны губернатору Нижегородской области за приглашение приехать в регион. Мы знаем о высоком развитии Нижегородской области, ее большом потенциале в торгово-экономической, промышленной и образовательной сфере, и мы заинтересованы в сотрудничестве, – отметил Константино Гувея Доминик Ньикадзино Чивенга.

Межрегиональному сотрудничеству на переговорах уделили особое внимание. Сейчас у Нижегородской области 33 партнера в 18 странах, и установление связей с Зимбабве находится в проработке. Министр Ольга Гусева назвала этот шаг стратегически важным: прямые контакты с африканскими регионами открывают экономические возможности и укрепляют культурный диалог.

Деловая программа продолжилась в КУПНО, где с делегацией встретились представители правительства, Корпорации развития и нижегородского бизнеса. Гендиректор корпорации Игорь Ищенко предложил партнерам «единое окно» для инвестпроектов в России, включая площадку ОЭЗ «Кулибин», которую гости планируют посетить.

Напомним, конференция ЦИПР-2026 началась 18 мая на Нижегородской ярмарке и продлится до 21 мая. В этом году площадка принимает форум уже в 11-й раз. Регион не случайно становится местом проведения такого мероприятия: Нижегородская область давно считается одним из центров развития ИТ и цифровых технологий в стране.