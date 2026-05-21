Нижегородский аэропорт Чкалов возобновил работу после ночных ограничений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к штатному режиму работы после отмены временных мер, введенных для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань снова принимает и отправляет воздушные суда, сообщили в пресс-службе Чкалова. Напомним, особый режим действовал в аэропорту с трех часов ночи, из-за чего были задержаны рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Анталью, а утренний вылет в Шереметьево пришлось полностью отменить. Сейчас все службы аэропорта работают в штатном режиме. Пассажиров, которые находятся в терминале, просят внимательно следить за объявлениями по громкой связи и проверять статус своих рейсов на онлайн-табло, чтобы не пропустить начало регистрации и посадки