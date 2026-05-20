Подростки жестоко избили двух мужчин у бара в Дзержинске

В Дзержинске у бара на проспекте Циолковского вспыхнул конфликт, который закончился жестокой дракой и больницей для двух мужчин. Видео случившегося разлетелось по соцсетям, а ситуация дошла до министра спорта Нижегородской области Дмитрия Кабайло. Он подтвердил, что среди нападавших был спортсмен из частного клуба единоборств.

Все началось внутри заведения между компанией подростков и мужчинами. Сначала между ними завязалась перепалка, затем спор переместился на улицу, где парни набросились на оппонентов и жестоко избили их общими усилиями. «Били на смерть, ногами по голове», - пишут очевидцы в соцсетях. По информации из местной группы, обоих пострадавших увезли на скорой с тяжелыми травмами: врачи диагностировали внутричерепные повреждения, сотрясение мозга и множественные переломы челюсти.

В сети появилась и версия нападавших. Один из них заявил, что «данный конфликт начали мужчины», а группе лишь пришлось отвечать. «Да, мы ударили первыми. Да, мы подрались. Но что бы вы сделали, если на вас идет мужчина 30 лет с явным желанием драться?» - написал подросток. Он утверждает, что сначала стычка шла один на один, а массовой она стала, когда «начали лезть его друзья». Вину свою молодые люди признают, но настаивают, что их выставили так, будто они «звери, которые налетели на прохожих».

Дмитрий Кабайло назвал произошедшее недопустимым. При этом он отметил, что сейчас весь фокус критики прикован к клубу, в который парень пришел всего два месяца назад. Министр считает несправедливым спрашивать о неспортивном поведении бойца именно с руководства этого клуба.

- Правоохранительные органы уже разбираются в ситуации. Вместе с руководством региональной федерации ММА тоже на связи с клубами, в которых занимался участник драки. Буду держать в курсе, - написал министр.