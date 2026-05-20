Опыт Горьковского автозавода по цифровизации масштабируют на всю Россию

Фото: Михаил Сорокин

Опыт реализации цифрового проекта Горьковского автозавода, где была внедрена первая в отрасли комплексная система импортозамещения ИТ-решений, будет масштабирован на все предприятия автомобилестроительной отрасли России. Такое заявление сделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита на предприятие заместителя председателя Правительства — руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко. Об этом сообщает его пресс-служба.

Высокопоставленный гость ознакомился с результатами цифровизации ГАЗа, где внедрили отечественные платформы для управления жизненным циклом продукта, производственными процессами, качеством и взаимодействия с поставщиками. Вице-премьер отметил, что российское промышленное ПО уже работает на большинстве автозаводов страны: две трети предприятий перешли на отечественные системы проектирования, а 7 из 10 используют российские ERP-системы.

- Благодаря таким проектам отечественные технологии становятся по-настоящему зрелыми и готовыми к массовому использованию в промышленности. Это позволяет превратить их в стратегический цифровой ресурс, который работает на устойчивое развитие отрасли. Не зависеть от внешних вендоров, санкций или геополитики — критически важно в современных условиях, — прокомментировал Глеб Никитин.

Внедрение решений уже приносит ощутимые результаты: к единой цифровой системе на ГАЗе подключены сборочные конвейеры и 188 станков, что позволило повысить эффективность загрузки оборудования на 15%. Проект был реализован с привлечением грантов от Российского фонда развития информационных технологий в рамках деятельности индустриального центра компетенций «Автомобилестроение».