Экс-глава нижегородского РАНХиГС утверждает, что брал взятки на поддержку спорта Фото: Пресс-служба ЗСНО.

В Нижегородском райсуде огласили показания бывшего депутата заксобрания и экс-директора нижегородского и дзержинского института РАНХиГС Александра Парамонова. Он полностью признал вину по восьми эпизодам получения взяток за фиктивное обучение, поборах с подчиненных и других злоупотреблениях.

Напомним, с 2019 года экс-глава вуза вместе с подчиненными работал по схеме незаконного получения денег. Как пишет «Коммерсантъ-Приволжье», ключевым подельником стал Мурад Магомедов, с которым Парамонов познакомился на спортивных соревнованиях и устроил его водителем в дзержинский филиал. Позже они создали ОПГ и запустили отлаженный механизм: водитель искал желающих купить диплом, а директор давал указания ставить им оценки и зачеты без реальной учебы. Сумма полученных взяток превысила полтора миллиона рублей. Деньги перечислялись на карту Магомедова, а Парамонов мог просто позвонить и назвать нужную ему сумму.

Возглавив нижегородский филиал Президентской академии, Парамонов перевелся туда вместе с Магомедовым и начал собирать дань уже с подчиненных. Заместителю, декану юрфака и начальнику управления он написал на листочках суммы от 50 до 150 тысяч рублей, которые те должны были сдавать ему на «общие нужды», и попросил держать эти беседы в тайне. Всего они передали около 7,9 миллиона рублей.

В суде экс-директор заявил, что практически все полученные преступным путем деньги тратил на поддержку и развитие спорта, организацию спортивных мероприятий и помощь военнослужащим в зоне СВО. Себе, по его словам, брал немного: на костюмы, айфон и оплату услуг специалиста по продвижению «политической карьеры» в соцсетях.

Защита приобщила к делу множество благодарностей и наград за поддержку бойцов СВО, а также похвальные грамоты от федераций бокса и тайского бокса. Парамонов подтвердил, что добровольно сложил полномочия депутата и осознает, что приговор ему вынесут в особом порядке. С учетом помощи следствию ему назначат не более половины максимального срока. Прения по делу состоятся 3 июня, после чего суд огласит приговор.