Проект реконструкции участка дороги Афонино — Никульское прошел госэкспертизу

Проект реконструкции участка автомобильной дороги Афонино – Никульское получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая запись появилась в ГИС ЕГРЗ 19 мая.

Заказчиком работ выступает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. Проектную документацию подготовили АО «ДСК «Автобан» и ООО «Институт строительства и проектирования». Этот отрезок станет частью масштабного Восточного обхода Нижнего Новгорода.

Напомним, в начале апреля документация подготовительного этапа всего проекта также успешно прошла экспертизу. Строительство магистрали запланировано в три очереди. Первая пройдет от трассы М-7 в Кстовском районе до набережной Гребного канала и обойдется примерно в 32,9 миллиарда рублей. Вторая очередь потребует почти 129 миллиардов, а третья, включающая мост через Волгу из Подновья на Бор, оценивается в 41,9 миллиарда. Общая стоимость всего Восточного обхода превысит 203 миллиарда рублей. Концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию дороги рассчитывают подписать уже в этом году.