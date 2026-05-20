«Ростелеком» и ЦИСС Нижегородской области продолжат сотрудничать

«Ростелеком» и Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) Нижегородской области во второй раз заключили соглашение о сотрудничестве по поддержке социальных инициатив. Документ подписали вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров и директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» Светлана Кашина.

Провайдер продолжит благотворительную поддержку регионального грантового конкурса «Мой добрый бизнес», организованного ЦИСС при содействии министерства соцразвития и семейной политики Нижегородской области. Конкурс проводится для развития малого и среднего предпринимательства в социальной сфере и помощи некоммерческим организациям региона.

Компания учредит премию «Информационные технологии и ИT-образование в сфере социального предпринимательства» в номинации конкурса «Добрые технологии с “Ростелекомом”». Размер гранта составит 600 тысяч рублей.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«За семь лет проведения конкурса “Ростелеком” оказал спонсорскую помощь 11 проектам социальных предпринимателей на сумму более чем два миллиона рублей. Продолжение сотрудничества позволит поддерживать начинания малого бизнеса, внедряющего цифровые технологии в сферы образования, услуг и небольших производств».

Вадим Цыганов, заместитель министра социальной политики Нижегородской области:

«“Ростелеком” — многолетний партнер конкурса социальных инвесторов. При помощи благотворительных взносов ежегодно формируется грантовый фонд для стабильной поддержки социально ориентированного бизнеса, который создает возможности для обучения, работы и досуга детей с особенностями развития, пожилых и инвалидов».

Подписание соглашения состоялось на площадке благотворительной организации «Забота». НКО стало получателем гранта компании в 2025 году с проектом «Робот, бабушка и я», объединившим детей и взрослых для изучения робототехники.

Встреча завершилась турниром по настольной игре «Безопасный интернет», созданной при содействии провайдера. В знаниях по кибербезопасности состязались воспитанники социально-реабилитационного центра «Вера» и пожилые волонтеры организации «Забота».

