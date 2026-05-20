Три машины столкнулись на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

Накануне вечером в центре Нижнего Новгорода не разъехались три легковушки. Массовое ДТП случилось около половины восьмого на Нижне-Волжской набережной у дома №11, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Как рассказали в ведомстве, 37-летний водитель авто Mazda выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai под управлением 55-летней женщины, после чего задел еще и BMW, за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения. В результате аварии пострадала женщина, управлявшая Hyundai. Ее доставили в больницу.

Все обстоятельства случившегося выясняются.