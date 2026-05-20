Нижегородка угрожала бывшей свекрови убийством с игрушечным оружием Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Ковернинском округе Нижегородской области семейный спор о воспитании ребенка обернулся уголовным делом. В начале мая 32-летняя жительница Бора приехала в село Хохлома к бывшей свекрови, у которой гостил ее ребенок, но вместо спокойного разговора устроила скандал с рукоприкладством. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Женщины не сошлись во взглядах на воспитание, и гостья, решив немедленно увезти ребенка домой, перешла от слов к делу. Сначала она принялась угрожать пенсионерке убийством, а затем несколько раз ударила ее игрушечным пистолетом по голове. Пожилая женщина восприняла угрозы всерьез и не на шутку испугалась за свою жизнь.

После обращения в полицию игрушечное оружие изъяли и приобщили к материалам как вещественное доказательство. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Вспыльчивой борчанке теперь грозит до двух лет лишения свободы. Что касается телесных повреждений, которые получила пенсионерка, решение по этому эпизоду примут после медицинской экспертизы. В полиции напоминают: если в отношении вас совершены противоправные действия, звоните по номеру 02 или 102 с мобильного.