Более 4200 питомцев пропали в Нижегородской области за год

В Нижегородской области за 2025 год потерялось более 4200 домашних животных. С этим показателем регион занял десятую строчку в общероссийском рейтинге пропавших питомцев. Такие данные приводятся в совместном исследовании платформы Pet911.ru и сервиса мониторинга питомцев Kaspersky Petka.

В масштабах всей страны цифры и вовсе напоминают население небольшого города: около 180 тысяч хвостатых потеряшек за год. Это на 7% больше, чем в 2024-м, и аналитики связывают рост с тем, что владельцы стали чаще обращаться за помощью к платформам поиска. При этом армия пушистых беглецов делится неравномерно: примерно 107 тысяч случаев пришлось на кошек и еще 73 тысячи на собак. Получается, что мурлыки теряются в полтора раза чаще, хотя многие хозяева считают их исключительно домашними животными, не выходящими на улицу.

Любопытно, что потерянные собаки возвращаются домой примерно на четверть чаще, чем кошки. А среди тех, кого удалось найти, девочки оказываются везучее мальчиков. Собаки-девочки находятся на 8% чаще кобелей, а кошки-девочки - на 14% чаще котов. Эксперты объясняют это тем, что самки осторожнее, реже убегают далеко от дома и охотнее идут на контакт с людьми.

Пик пропаж традиционно приходится на лето. Кошки массово исчезают в июне–августе из-за открытых окон и дачного сезона: в этот период потери вырастают в три-четыре раза по сравнению с зимой. У собак свой антирекорд: 1 января, когда в новогоднюю ночь от грохота салютов теряется почти 600 псов - это в семь раз больше обычного.

Если говорить о породах, то у собак лидируют хаски, за ними в 2025 году вышли овчарки, обогнав терьеров. Среди кошек чаще всего пропадают шотландские вислоухие и мейн-куны. При этом трекеры для слежки за питомцами владельцы собак используют в два раза чаще, чем хозяева кошек.

Хорошая новость в том, что искать животных стали быстрее. По данным Pet911, 78% потерянных питомцев находятся в течение первой недели, а средний срок поиска сократился до шести дней. Объявлений о найденных хвостиках стало на 20% больше, число волонтеров на платформе перевалило за сто тысяч человек, а всего в системе зарегистрировано почти 600 тысяч добровольцев по всей стране. В целом такие методы помогают каждому четвертому владельцу воссоединиться со своим любимцем.