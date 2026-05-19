Нижегородские выпускники позвали Сергея Лазарева на последний звонок.

Ученики школы №47 в Нижнем Новгороде неожиданно стали героями соцсетей после того, как записали и разместили на личной странице одной из учащихся необычное приглашение для певца Сергея Лазарева – выпускники трогательно попросили артиста заглянуть к ним на последний звонок, который пройдет 26 мая.

Школьники узнали, что Лазарев выступит в Нижнем Новгороде 25 и 26 мая, и решили воспользоваться шансом. В ролике ребята уточнили, что школа находится прямо напротив Дворца спорта, вероятно, чтобы артист точно не перепутал адрес и случайно не попал на другой выпускной.

Выпускники признались, что приезд популярного исполнителя стал бы для них настоящим подарком и сделал бы последний звонок по-настоящему незабываемым. Видео быстро завирусилось в соцсетях: всего за несколько дней ролик набрал более 217 тысяч лайков, почти 7500 комментариев и миллионы просмотров.

Пользователи интернета активно поддерживают школьников и пишут, что теперь тоже ждут реакции Сергея Лазарева. Многие уверены: если певец действительно приедет к выпускникам, этот последний звонок в Нижнем Новгороде запомнится надолго.