8,5 лет колонии получил юный нижегородец за жестокое убийство прохожего.

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор несовершеннолетнему, которого признали виновным в убийстве с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Молодой человек проведет 8 лет и 6 месяцев в воспитательной колонии, сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как установил суд, трагедия произошла вечером 19 июля 2025 года. Подросток вместе со своей знакомой подошел на улице к прохожему и попросил сигареты. Мужчина отказал, после чего между ними вспыхнул конфликт. Следствие и суд пришли к выводу, что отказ стал лишь незначительным поводом для агрессии.

По материалам дела, подросток и его спутница начали избивать мужчину, нанося удары по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Девушка, участвовавшая в нападении, не достигла возраста уголовной ответственности.

Кроме срока в воспитательной колонии, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С осужденного взыскали 158 тысяч рублей материального ущерба, а также 2 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.