ФАС завела дело против «Нижфарма» из-за цен на препарат от давления.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении фармкомпании «Нижфарм». Поводом стала стоимость препарата «Эдарби», который назначают пациентам с повышенным артериальным давлением. В ведомство обратился житель, пожаловавшийся на слишком высокую цену лекарства, сообщили в пресс-службе ФАС России.

Во время проверки специалисты выяснили, что «Нижфарм» остается единственным производителем этого препарата в стране, а аналогов у него на российском рынке нет. При этом лекарство не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, поэтому государство не регулирует его стоимость.

По данным ФАС, компания подняла отпускные цены на «Эдарби» на 19–28 процентов в зависимости от дозировки. Одновременно с этим себестоимость производства снижалась, а прибыль росла быстрее, чем расходы на выпуск препарата.

В антимонопольной службе считают, что такие действия могут нарушать закон о защите конкуренции. Если вину компании подтвердят, ей грозит крупный штраф или взыскание незаконно полученного дохода в бюджет.