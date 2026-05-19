Григорий Зибров возглавил институт развития агломерации Нижегородской области

Нового директора института развития агломерации назначили в Нижегородской области. Эту должность занял Григорий Зибров. Решение о назначении приняла министр градостроительной деятельности и развития агломераций региона Дарья Шунаева. К работе в новой должности он приступил 18 мая, сообщили в пресс-службе ИРА НО.

Григорий Зибров окончил Московский экономико-финансовый институт. До нового назначения он работал заместителем директора по комплексному развитию территорий и девелопменту в АО «Специализированный застройщик Нижегородской области».

Под его руководством стартовало строительство жилого комплекса «Дом на Мурашкинской». Этот проект стал первым в России многоквартирным домом с полным цифровым сопровождением на всех этапах строительства. Кроме того, в конце 2025 года началась реализация первых домов по программе комплексного развития территорий в Ольгине – в рамках проекта ЖК «Новое Ольгино».

В министерстве поздравили Григория Зиброва с назначением и пожелали ему успехов на новой должности.