Находившуюся в федеральном розыске женщину задержали под Богородском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В одном из сел Богородского округа сотрудники полиции задержали женщину, которая с февраля 2026 года находилась в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщину разыскивали по постановлению суда. По версии следствия, она проходит обвиняемой по делу об уклонении от уплаты алиментов.

Полицейские установили, что у нижегородки, воспитывающей троих несовершеннолетних детей, накопилась задолженность по алиментам более чем на 900 тысяч рублей. Дело возбуждено по уголовной статье о неуплате средств на содержание детей.

После задержания с женщиной будут проводиться дальнейшие процессуальные действия.