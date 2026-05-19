Железные дороги в Нижегородской области защитят от паводков с помощью датчиков.

Железнодорожные пути в Нижегородской области защитят от паводков с помощью современных цифровых технологий. На мостах и опорах установят датчики, которые будут круглосуточно следить за уровнем воды в реках и озёрах. Как только вода начнёт подниматься до критической отметки — система за минуту оповестит диспетчеров. Это значит, что паводок больше не станет неожиданностью: специалисты успеют принять меры до того, как размытые пути парализуют движение поездов.

Кроме того, на железной дороге наладят контроль за сбросами сточных вод. Датчики будут следить за химическим составом, чтобы в реки и озёра не попадало ничего опасного. Эти изменения — часть нового партнёрства между Горьковской железной дорогой и компанией МТС. Соглашение подписано на конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде.

Внедрение автоматических систем мониторинга повысит безопасность перевозок и скорость реагирования. Вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин отметил, что цифровые технологии помогают не только управлять процессами, но и предотвращать беду — будь то размытый путь или загрязнённая река. В перспективе такие же системы могут появиться и на других железных дорогах страны.